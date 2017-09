Una obra on Girona juga a ser la Florència catalana, guanya el concurs de gots de Fires

"Una Girona que juga a ser la Florència catalana". D´aquesta manera descrivia l´autora de la imatge guanyadora del concurs del disseny dels gots de Girona d´enguany, Luna del Valle, el disseny que s´ha imposat en aquesta edició de la iniciativa. Es tracta d´un dibuix amb finestres, balcons i persianes d´una façana que té elements de molts edificis de Girona.

El segon premi ha anat a parar a un disseny que emula els quatre rius de la ciutat –i que és present també en alguna façana de Girona- amb una gota que s´escapa, segons el seu autor, "per fer una sèquia" i "a la vegada omplir el got de ´barraques´". L´autor d´aquest disseny ha estat Jaume Bitterhoff. El tercer premi del concurs ha estat per Ariadna Serrano, que ha representat un grup de persones diverses i un que sobresurt i fa una fotografia amb el mòbil per captar l´ambient de Fires.

El jurat, format per persones vinculades al disseny gràfic, ha valorat especialment la presentació d'elements gràfics originals, que busquin nous elements identificadors gironins i que fugin dels tòpics i dels elements típics de les Fires, ja que a més de ser presents a l'espai de "barraques" de la Copa del 27 d´octubre al 5 de novembre els gots també s'utilitzaran en les festes majors de barri de Girona per al període 2017-2018.

El concurs de gots de Fires està impulsat per la Comissió de la Copa de Girona.