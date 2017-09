El PdeCAT de Salt reclama actuacions a la plaça Llibertat per evitar molèsties

El PDeCAT de Salt ha insistit en la necessitat d'aplicar millores a la plaça Llibertat de Salt per evitar les molèsties que molts veïns de la zona asseguren que pateixen per la gent que utilitza la plaça, sobretot al vespre i a la nit. El regidor del grup no adscrit i militant del PDeCAT Josep Valentí exposa que calen mesures concretes per evitar els «greus conflictes de convivència» que hi ha. Entre aquestes hi ha el rentat d'aigua a pressió a tota la plaça inclòs el mobiliari urbà. Una actuació que creu que s'hauria de fer de les deu a les dotze de la nit i que serviria també com a acció dissuasiva. També aposta pel control amb agents cívics-mediadors a les places de la vila, a partir de les deu de la nit. També parla d'un reforç amb vigilants de nit per ajudar la policia a la plaça i a la resta de la vila.

Una altra mesura fa referència a la instal·lació de càmeres de seguretat controlades des de la seu de la policia local. Exposa, fins i tot, que els policies duguin càmeres portàtils per evitar enfrontaments i dotar de seguretat els agents. També la instal·lació de focus amb sensors de crepuscle.

Altres actuacions proposades són el compliment estricte dels horaris dels comerços, senyalitzar amb rètols que no es pot fer soroll a partir de les onze de la nit, ni beure begudes alcohòliques a la via pública, ni jugar a pilota ni circular amb patinets. Finalment, Valentí fa propostes referides als cossos policials, com anivellar el sou de policies i mossos, obrir més places per fer créixer el nombre d'agents i fer controls s'estrangeria. En últim terme, acompanyar a casa els menors de menys de dotze anys que a les onze de la nit estiguin al carrer i amonestar els pares.



La proposta del govern

Fa unes setmanes, l'Ajuntament va anunciar que estava estudiant reduir il·luminació a partir d'una hora determinada, mantenir la vigilància policial amb un vehicle de servei, accions de mediació, o la reducció dels horaris d'obertura d'alguns establiments propers. Des del consistori es va assenyalar que la vigilància de la policia ja ha fet reduir les queixes.