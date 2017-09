Bicis a Salt per a treballadors municipals

L'Ajuntament de Salt ha programat diverses activitats per incentivar l'ús del mitjans de transport sostenibles durant la Setmana de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. La programació va incloure com ja és habitual en els darrers anys la inspecció tècnica de bicicletes al Passeig Ciutat de Girona a càrrec de Mou-te amb bici i una sortida per les rodalies del municipi. Aquest any però, des de l'Ajuntament es va voler incidir en actuacions que millorin la mobilitat a llarg termini a més a més de les actuacions concretes i per aquest motiu properament es posarà a disposició dels treballadors de l'Ajuntament bicicletes per als desplaçaments per motius laborals dins el municipi.

Així mateix s'està avançant amb ATM-Girona per poder integrar a les noves oficines de Promoció de la ciutat i EMO del Passeig Ciutat de Girona un punt de venda de títols. Aquest punt s'adreçarà directament als universitaris saltencs, els quals gaudiran de bonificacions. Es preveu que al llarg d'aquest trimestre es posi en funcionament el servei.



Semàfors sonors per a invidents

Per altra banda, atenent a diverses peticions d'alguns veïns així com l'entitat ONCE, s'adaptaran amb sistemes per invidents dos encreuaments de la Vila (carrer Major amb Ausias March i carrer Major amb Francesc Macià) i també es farà arribar als centres escolars uns fulletons informatius amb la finalitat de fer un bon ús de la bicicleta per la via urbana.