Desarticulen un laboratori de falsificació de bitllets de 50 euros

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un laboratori de falsificació bitllets de 50 euros a Granollers.

En total hi ha cinc detinguts i entre ells hi ha el falsificador que tenia al seu domicili tota la maquinària i estris necessaris per a la fabricació fins a 75.000 euros.

Tres dels investigats col·locaven els bitllets falsos i realitzaven compres a les casetes de l´ONCE i a petits comerços de tot Catalunya. Entre ells una dona a Girona que es dedicava a fer compres de baix valor per així introduir la moneda falsificada.

El falsificador disposava de coneixements i experiència en la confecció de moneda falsificada i ja havia estat detingut els anys 1997, 2000, 2016 i 2017 per aquesta tipologia delictiva.

Els detinguts van passar a disposició judicial el 22 de setembre de 2017 i la jutgessa va decretar l´ingrés a presó del falsificador i llibertat amb càrrecs per als altres quatre.

El falsificador, de 59 anys, disposava d´una dilatada experiència i de coneixements informàtics que li permetien dur a terme aquesta activitat delictiva i ja va ser detingut anteriorment per falsificació de bitllets. Aquest fet va propiciar que prengués grans mesures de seguretat a l´hora de falsificar els bitllets i contactar amb els seus potencials compradors.

Els bitllets falsos els realitzava artesanalment al seu domicili de manera intermitent sota comanda i eren introduïts al circuit financer mitjançant el sistema del degoteig: a través de compres de productes de poc valor en petits comerços, preferentment als venedors de les casetes de l´ONCE ja que imitaven les marques tàctils dels bitllets legítims i que els invidents utilitzen per identificar els bitllets.

A finals del juliol d´enguany, els Mossos van iniciar la investigació quan es va detectar un increment de les denúncies relacionades amb bitllets falsos de 50 euros que presentaven característiques de falsificació similars als bitllets realitzats pel falsificador els anys 2016 i 2017, quan ja va ser detingut pels mateixos investigadors en dues operacions i que van coincidir amb la sortida de la presó en llibertat provisional del falsificador.



Enxampat in fraganti

L´operació policial va concloure el 19 de setembre quan el investigadors seguien a Granollers a un dels col·locadors de bitllets que s´havia de reunir amb el falsificador. En el moment de contactar amb el falsificador, li va entregar un bitllet falsificat de mostra i el col·locador li va portar a un presumpte comprador perquè en comprovés la qualitat. Els investigadors els van arrestar i posteriorment van detenir al falsificador quan estava als jutjats de Granollers, a més d'una passadora que estava a Girona.

La investigació va estar dirigida pel Jutjat d´Instrucció núm. 3 de Granollers, i a l´entrada i escorcoll practicada al laboratori de falsificació a Granollers els investigadors hi van comissar bitllets falsos de 50 euros, impressions de bitllets del mateix import que s´estaven elaborant, hologrames i paper per falsificar fins a 75.000 euros, un equip multifunció, impressores i plantilles per canviar les numeracions dels bitllets falsificats.

Els investigadors recomanen que per detectar aquesta falsificació els comerciants i ciutadans comprovin els bitllets utilitzant les recomanacions del Banc Central Europeu "Toqui, miri i giri".