Una obra on Girona juga a ser la Florència catalana, guanya el concurs de gots de Fires

Una obra on Girona juga a ser la Florència catalana, guanya el concurs de gots de Fires girona

«Una Girona que juga a ser la Florència catalana». D'aquesta manera descrivia l'autora de la imatge guanyadora del concurs del disseny dels gots de Girona d'enguany, Luna del Valle, el disseny escollit. Es tracta d'un dibuix amb finestres, balcons i persianes d'una façana que té elements de molts edificis de Girona.

El segon premi és un disseny que emula els quatre rius de la ciutat –i que és present també en alguna façana de Girona- amb una gota que s'escapa, segons el seu autor, «per fer una sèquia» i «a la vegada omplir el got de barraques». L'autor és Jaume Bitterhoff. El tercer premi ha estat per Ariadna Serrano, que ha representat un grup de persones i un que sobresurt fa una fotografia per captar l'ambient de Fires.

El jurat, format per persones vinculades al disseny gràfic, ha valorat la presentació d'elements gràfics originals, que busquin nous elements identificadors gironins i que fugin de tòpics i d'elements típics. Els gots també s'utilitzaran en les festes majors de barri. El concurs està impulsat per la Comissió de la Copa de Girona.