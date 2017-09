Una quarantena de gironins protesten per l'incompliment de la quota de refugiats del govern espanyol

Una quarantena de persones s'han concentrat aquest dijous a la tarda a Girona per protestar contra l'incompliment de la quota d'acollida de refugiats a la qual s'havia compromès el govern espanyol. "Espanya ha acollit un 11% d'allò acordat i és molt poc comparat amb Portugal, que ha arribat al 45%", ha detallat el portaveu de Girona Acull, Karim Sabni. La plataforma assenyala que s'està lluny de fer front a aquest "drama humà" i recorda que, a banda dels refugiats que entren pel pla estatal, n'hi ha d'altres que s'han "de buscar la vida", com els immigrants per motius econòmics. L'única explicació a aquest incompliment, segons el portaveu, és "la manca de voluntat política" de l'executiu de Rajoy per acollir refugiats. Sabni també ha detallat que, tot i els pocs refugiats que hi ha a Girona, "Creu Roja està desbordada" per manca de recursos per a fer-ne l'atenció. Girona Acull preveu "tornar al carrer" per fer canviar la posició del govern espanyol.

Girona Acull ha tornat a sortir al carrer aquest dijous a demanar l'arribada de refugiats. L'entitat s'ha mobilitzat després de l'incompliment del govern espanyol amb les quotes de refugiats pactades per la Unió Europea. La plataforma ha llegit un manifest on s'ha recordat que l'Estat espanyol ha acollit tan sols 1.257 sol·licitants d'asil, quan s'havia compromès a rebre'n 17.337. Espanya no és l'únic país que no ha complert allò pactat entre els socis comunitaris, però Girona Acull ressalta que és dels que més lluny s'hi ha quedat. El portaveu d'aquesta entitat, Karim Sabni, ha posat com a exemple Portugal, que tampoc ha complert tota la quota, però sí que ho ha fet en un 45%.

Sabni creu que l'única explicació possible per l'incompliment en l'arribada de refugiats a l'Estat és la "manca de voluntat política" del govern espanyol. En el cas de la Generalitat, el portaveu creu que ha al·legat la seva manca de competències en la matèria, tot i que reconeix "que hi ha interès" per l'acollida.



Refugiats de primera i de segona



"Quan parlem de quotes parlem de números, però no ens oblidem que són persones que ara estan més a prop de la mort que de la vida", lamenta Sabni. El col·lectiu de refugiats es distingeix, segons Girona Acull, en dues categories. D'una banda hi ha les persones que entren dins el pla estatal i que tenen una sèrie de facilitats, i de l'altra, els que arriben de manera clandestina. Aquests últims "s'han de buscar la vida" a casa nostra "com si fossin immigrants econòmics" malgrat que la seva situació és molt diferent, ha lamentat el portaveu.

Tot i que el nombre d'immigrants que han arribat a la demarcació ha estat menor de l'esperat, Girona Acull es mostra preocupada per la manca de recursos per fer l'acollida dels participants del pla estatal. "Creu Roja a Girona es veu desbordada per atendre refugiats amb els efectius que tenen i la feina que hi ha amb cadascun d'ells", alerta Sabni.

Davant l'incompliment estatal, Girona Acull ha decidit tornar al carrer per a reclamar l'arribada de refugiats. "Som molts i valents", assegura el portaveu de l'entitat. Aquest dijous, una quarantena de persones s'han concentrat a la plaça Miquel Santaló de la ciutat. L'actor Martí Peraferrer ha llegit un poema i una membre de la plataforma ha llegit el manifest de protesta per l'actuació de l'executiu espanyol.