Queixes perquè no es renova el contracte d'una «contacontes» de la biblioteca Carles Rahola

Un grup de mares i pares de nenes i nens de Girona s'està organitzant per queixar-se perquè la Generalitat no renovarà el contracte d'una «contacontes» de la biblioteca pública Carles Rahola de Girona. Aquesta no renovació és només una d'altres treballadors que tampoc està previst que continuïn a l'equipament cultural. Des del departament de Cultura - l'equipament és de l'Estat però el gestiona la Generalitat- s'ha assenyalat que la intervenció de l'Estat dels seus comptes han impossibilitat que es puguin renovar els serveis que acabaven contracte aquest mes. Les famílies però, diuen que ja fa mesos que se sabia que no es prorrogaria el servei.

Expliquen que la noia fa participar els nens amb cançons i contes cada dia durant una hora (de les 17.30 hores a les18.30 hores) des de fa uns tres anys i que els ha comunicat que no seguirà perquè no se li renova el contracte. Els pares i les mares han iniciat una recollida de signatures per tal que es trobi la manera perquè aquesta treballadora pugui seguir a la biclioteca amb els nens. En només tres hores ja n'han recollit setantena de signatures.

«Ho fa genial i és molt estimada per totes les famílies que hi anem», indica una de les impulsores de la recollida de firmes. Assegura que les famílies estan indignades i decebudes i han començat també a queixar-se per facebook. «És una pèrdua molt gran per la ciutat i val la pena que la gent ho sàpiga» exposa per justificar la queixa i per demanar a la Generalitat, que és qui s'encarrega d'aquest assumpte, que s'ho repensi.

Mentrestant, la Generalitat, admet que el contracte de l'empresa que s'havia contractat per oferir el servei de l'hora del conte de la Biblioteca Carles Rahola acaba aquest mes. S'assegura que des del Servei de Biblioteques «ja estava prevista la contractació d'aquestes activitats fins a finals d'aquest any». No obstant, fonts del Departament de Cultura assenyalen que «la intervenció per part del Ministeri d'Hisenda dels comptes de la Generalitat - pel referèndum de l'1 d'octubre- ho fa actualment impossible». La decisió presa des del Ministeri d'Hisenda «afecta a la pràctica totalitat de les institucions i unitats que depenen del Departament», com ara les biblioteques.

Treballant per una alternativa

Des del Servei de Biblioteques s'exposa que «s'està treballant en trobar alternatives fins que duri el bloqueig econòmic de la Generalitat».

Denuncien que «paradoxalment, les tres biblioteques públiques de l'Estat (gestionades per la Generalitat) són les tres biblioteques públiques més afectades a Catalunya per la mesura del Ministeri atès que la pràctica totalitat del seu pressupost prové del mateix Departament de Cultura».