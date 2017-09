Catorze treballadors de la biblioteca pública se´n van al carrer aquest mes

Catorze persones que estan treballant a la biblioteca pública Carles Rahola de Girona acaben el contracte aquest mes de setembre i a partir de dilluns ja no aniran a treballar perquè no se'ls ha renovat el contracte. Segons han explicat els afectats això deixarà l'equipament sota mínims i no es descarta que «s'hagi de tancar» puntualment el servei per manca personal. Quatre dels treballadors depenen d'una empresa externa que no seguirà fent tasques a la biblioteca i els altres deu són treballadors que finalitzen el contracte el 30 de setembre i a qui no se'ls ha renovat.

La nova biblioteca, propietat de l'Estat i gestionat per la Generalitat, va obrir amb 34 persones treballant en diferents serveis, segons han explicat aquestes fonts. Segons exposen, dilluns, només hi haurà dotze persones disponibles i molts serveis ja no es podran oferir. Entre aquests, la zona infantil, on s'explicaven contes. Una situació que ha provocat una campanya de protesta i una recollida de firmes.

Un nou concurs

Expliquen que hi ha gent que va participar en un concurs obert per escollir set nous treballadors però que «ningú que coneguem se li ha dit que dilluns pot començar a treballar-hi». Lamenten a més, que al procés selectiu s'hi pogués presentar absolutament tothom.

Finalment, aquestes persones, que prefereixen mantenir-se en l'anonimat asseguren que la majoria ja sabien al maig que no se'ls renovava el contracte. Per tant asseguren que dir ara que és a causa de «la intervenció per part del Ministeri d'Hisenda dels comptes de la Generalitat» és una «excusa». Aquest és l'argument que el Departament de Cultura i el Servei de Biblioteques van posar sobre la taula abans-d'ahir. Asseguraven que «ja estava prevista la contractació d'aquestes activitats fins a finals d'aquest any» però que la intervenció dels comptes a la Generalitat -a conseqüència del referèndum- els ho havia fet «impossible».

Des del Servei de Biblioteques també es va assenyalar que estaven «treballant a trobar alternatives fins que duri el bloqueig econòmic de la Generalitat». I van voler deixar constància que «les tres biblioteques públiques de l'Estat gestionades per la Generalitat són les tres biblioteques públiques més afectades a Catalunya per la mesura del Ministeri, atès que la pràctica totalitat del seu pressupost prové del mateix Departament de Cultura».