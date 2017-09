El desè Shopp Out comparteix «l´esforç i la il·lusió» del Girona FC

La desena edició del Shopp Out, la botiga social de la Fundació Ramon Noguera, ha buscat un padrí amb el qual, tal com va afirmar la seva directora gerent, Pepita Perich, comparteix «els valors de l'esforç i la il·lusió» i «l'afany de superar els reptes». Es tracta del Girona FC, del que l'entrenador Pablo Machín i el responsable de l'àrea social del club, Albert Mateos, van fer de portaveus en la presentació de l'esdeveniment.

El polígon Mas Xirgu acollirà un altre Shopp Out entre el dijous 5 i el diumenge 8 d'octubre, quatre dies durant els quals la fundació espera rebre els prop de 40.000 visitants que s'han consolidat a les últimes edicions. Hi haurà una quarantena de marques comercials, amb incorporacions noves, que oferiran descomptes de fins al 70%. Com és habitual, el 5% de totes les vendes es destinaran als projectes de la Fundació Ramon Noguera, que des de fa 50 anys treballa per a la millora de la qualitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i dels infants amb trastorn del desenvolupament. El Shopp Out, que ocuparà 4.500 metres quadrats, se situa al costat de l'estació de rentat de cotxes que gestiona la Fundació.

Els assistents al Shopp Out participaran en el sorteig d'entrades per a partits del Girona FC i de material de marxandatge. Dues de les novetats més destacades de la propera edició són la creació d'espais específics per a infants i una xarxa wifi gratuïta; tothom que s'hi connecti entrarà en el sorteig d'una estada en bungalou al càmping Bassegoda Park i d'una nit a l'Observatori Astronòmic d'Albanyà.

A més, l'esdeveniment comptarà amb aparcament gratuït, una oferta de restauració, bar i terrassa, actuacions musicals, l'emissió en directe d'un programa de ràdio i un vermut amenitzat amb música i ball al ritme de swing.

L'entrenador del Girona FC, Pablo Machín, va qualificar de «lloable» la tasca de la Fundació Ramon Noguera i va animar a comprar al Shopp Out,«perquè rarament un tant per cent del que comprem va per a una causa tan bona». Per la seva banda, Albert Mateos va ressaltar la relació de «veïnatge a Montilivi» entre el club de futbol i una seu de la fundació, així com les vegades que ja han col·laborat i el fet que «compartim els colors blanc i vermell de la ciutat».

L'acte té el suport i la col·laboració de l'Ajuntament de Girona, que ahir va representar la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, que va destacar la consolidació del projecte. Com a portaveu de les marques comercials, hi va assistir Albert Esteve, de l'empresa Sita Murt.