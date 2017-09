L'esquarterador de Girona, culpable d'assassinat i profanació de cadàver

Dave Verbist és culpable. El jurat popular de l´Audiència de Girona no va tenir masses dubtes a l´hora d´emetre el seu veredicte envers l´home que va assassinar i esquarterar a Montse Méndez l´octubre del 2013. Acusat d´assassinat i profanació de cadaver, el jurat va considerar que no va asfixiat a la seva víctima sense voler durant un joc sexual i que darrere dels fets hi havia intencionalitat.

El jurat ha condemnat també al seu company de pis, Doramas Sánchez, per un delicte d'encobriment i profanació de cadàver, ja que considera que va jugar un paper destacat en amagar les parts del cos esquarterat i l´encobriment posterior dels fets fins el moment en que Verbis els va confessar ell mateix a Madrid.

El fiscal del cas, Enrique Barata, ha demanat una pena de 17 anys i deu mesos de presó per a l'autor del crim, i una de 3 anys i mig per Sánchez. En matèria de responsabilitat civil, ha sol·licitat que Verbist indemnitzi a cadascun dels pares de la víctima amb 75.000 euros pels danys morals, i fins a una xifra de 150.000 euros per a les seves dues filles. Pel company de pis, ha sol·licitat 2.000 euros per als pares i 4.000 per a les filles.

En el cas de l'acusació particular, aquesta va manifestar al jutge que la seva posició estava una mica allunyada a la del jurat popular, ja que aquest havia aplicat un atenuant de confessió per a Verbist. El despatx de Salellas i associats es va sumar a la petició de pena del fiscal per als dos acusats, però va presentar unes xifres diferents pel que fa a la responsabilitat civil. 75.000 euros per als pares i 200.000 per a les filles en el cas de l'assassí, i 8.000 euros pels pares i 15.000 per a les filles per Doramas Sánchez.

La defensa de Verbist no va contemplar cap tipus de responsabilitat civil i va demanar al jutge aplicar una pena de 15 anys i 3 mesos. La de Sánchez, va rebaixar la seva fins a 1 any i 3 mesos de presó,i ha reduit les indemnitzacions a la meitat. Una quantitat de 1.000 euros per cadascun dels pares i una de 2.000 euros per cadascuna de les dues filles.

El jurat popular s'ha negat a acceptar l'atenuant relacionat amb el consum d'alcohol i drogues al qual apel·lava l'acusat, que ha vist com es rebutjava la seva versió que va ofegar la víctima en el marc d'una relació sexual que incloïa pràctiques d'asfíxia. També s'ha considerat que Verbist va imposar la seva superioritat en el moment de l'assassinat en no a ajudar la víctima ni contactar amb els serveis mèdics.