Ingressen a presó dos homes que duien més de 100 quilos de droga al cotxe

Els Mossos d'Esquadra de Girona han detingut dos homes, de 26 i 33 anys, de nacionalitat francesa i sense domicili conegut, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. Els fets van ocórrer el dimecres al barri de Montjuïc, on una patrulla de paisà estava fent vigilància per tal de prevenir robatoris a interior de domicili i va observar dos cotxes amb matrícula francesa que feien un canvi de sentit i els seus conductors tenien una actitud de vigilància de l'entorn.

En seguir-los, els agents van veure que els dos vehicles anaven junts i baixaven de Montjuïc en direcció a Pedret, i en el moment que els van aturar per tal d'identificar-los, els agents van notar que els cotxes desprenien molta olor de marihuana. En obrir el maleter, els agents van veure que transportaven una gran quantitat de droga, motiu pel qual van detenir les dues persones com a presumptes autores d'un delicte de tràfic de drogues.

En total van localitzar 81,04 quilograms de marihuana, que al mercat tindrien un valor de 112.507 euros. També van trobar 24,54 quilograms d'haixix, que en total tindrien un valor de 40.662 euros.

Els detinguts, que no tenien antecedents, van passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, que va decretar el seu ingrés a presó.