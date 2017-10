Festa d'independència hondurenya a Salt

La comunitat hondurenya de la demarcació de Girona va celebrar ahir a Salt el dia de la seva independència, quelcom que ja s´està convertint en una tradició festiva a les comarques gironines. Una setmana després de la celebració a Figueres, els hondurenys es van reunir a l´estadi municipal de Salt per commemorar els seus 196 anys d´independència en una tarda plena de concursos, sorteig de regals, balls i gastronomia tradicional d´aquest país centreamericà.

L´acte, organitzat per l´Associació Social Cultural d´Hondures a la Província de Girona, va comptar amb la participació d´artistes com Lizette La Caribeña, Nelson Durón, Slim Turcios, Alexis Lagos, Wender Kramer o Lin Coust. Hondurenys de la província de Barcelona van poder participar en la celebració gràcies al fet que l´organització va posar un autobús d´anada i tornada a la capital catalana.