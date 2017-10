La Fundació Mas Xirgu i Drissa obtenen la neteja dels edificis de dues àrees municipals

La Fundació Mas Xirgu i una unió temporal entre aquesta mateixa entitat i amb la fundació Privada Drissa sota el nom d´«UTE Social Neteja Girona» han obtingut els lots que hi havia pendents d´adjudicar referits als serveis de neteja d'edificis i dependències municipals.

Es tracta dels immobles adscrits a l'àrea de medi ambient i sostenibilitat, les brigades, els magatzems, l'estació d'autobusos, el dipòsit de vehicles i el dipòsit intermedi de documentació. També un paquet que inclou els lavabos públics municipals. La resta d´edificis, com ara equipaments culturals, esportius, socials, escolars, mixtos i l'edifici consistorial, va recaure en mans de la multinacional madrilenya Eulen SA per uns 3,5 milions d´euros cada any.

El contracte

Ara, l´Ajuntament havia fet la licitació dels lots pendents per 389.638 euros anuals. El termini de durada del contracte s'estableix en 2 anys i es podrà prorrogar per dues anualitats més. La fundació Mas Xirgu s´encarregarà dels edificis de l´àrea de Sostenibilitat i Medi ambient i a la de Mobilitat i Via Pública per 181.423 euros. Mentrestant, els lavabos públics aniran a càrrec de la UTE Social Neteja Girona per 197.096 euros. En amdós casos, era l´única oferta que s´havia presentat. En total, els dos lots han sumat 378.519 euros.

L´Ajuntament havia fet ja diverses adjudicacions per a la neteja dels edificis municipals. Tot i això, va reservar aquests lots per als Centres Especials de Treball (CET) La Fundació Mas Xirgu també havia obtingut la neteja del Mercat del Lleó i el mercat municipal de fruites i verdures, reservat també als CET.