Una multitud es concentra a l'exterior al pavelló de Palau de Girona

Una multitud es concentra a l'exterior del pavelló de Palau de Girona, on hi ha tres meses de votació aquest 1-O, per impedir que la policia hi entri i s'emporti les urnes. "Hem de mantenir-nos units i que sempre hi hagi gent aquí, fins i tot a l'hora del recompte, per evitar que vingui la policia i s'emporti les urnes", ha dit un dels responsables del col·legi, que s'ha dirigit als centenars de persones amb l'ajuda d'un megàfon.

A fora, els crits de "Votarem, votarem!!" i a favor de la independència se succeeixen. Mentrestant, a l'interior, nombrosos gironins fan cua per votar en el referèndum. Els membres de les meses els agafen el DNI a mà. A més de Palau, a la ciutat també es pot votar en altres llocs com el col·legi Eiximenis, el centre Cívic del Barri Vell, la Casa de Cultura o l'escola El Pla.