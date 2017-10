L'alcaldessa de Girona critica les intervencions «excepcionalment violentes» de la policia i promet «contundència»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha criticat les intervencions "excepcionalment violentes" de la policia espanyola als col·legis electorals de la ciutat i promet contundència. "Han tingut una actitud molt violenta i han ferit a moltes persones, és inexplicable en el marc d'una Europa democràtica", ha afirmat Madrenas que ressalta que aquests operatius policials són "il·legals". "És evident que des de Girona, a partir de demà, iniciarem totes les actuacions legals per exigir les responsabilitats que calguin a tots els responsables i a tots els executors que han actuat amb aquesta violència injustificada contra persones pacífiques", ha afirmat l'alcaldessa. A primera hora de la tarda, i tot i la intervenció de la policia, hi ha disset col·legis electorals oberts a la ciutat, segons ha detallat l'alcaldessa.

L'alcaldessa de Girona ha seguit la jornada del referèndum des del col·legi Eiximenis, on ha arribat a quarts de sis del matí. A les nou, mentre feia esperant que s'obrissin les portes, la policia ha carregat contra les persones que hi havia a l'escola Bruguera, a pocs metres. Gairebé a la mateixa hora, ho feien al col·legi Verd, amb cops de porra i trets llançats a l'aire. Les intervencions no han quedat aquí, la policia espanyola ha anat a altres seus electorals com el servei municipal d'ocupació o l'escola de Taialà.

"Han estat intervencions excepcionalment violentes, sobretot tenint en compte que les persones que hi havia eren pacífiques i amb una actitud gens provocadora", ha afirmat l'alcaldessa que lamenta que molts veïns de la ciutat han resultats ferits. "Han lesionat a moltes persones", afirma.

Madrenas creu que aquestes imatges donaran la volta al món i "quedaran fixades a la retina dels demòcrates" que "no es podran permetre" comptar amb un estat que actua "d'aquesta manera contra els drets fonamentals". L'alcaldessa ha celebrat la "fermesa" dels gironins perquè molts dels col·legis on han entrat la policia han pogut reobrir una estona després.

A primera hora de la tarda, disset dels col·legis electorals de Girona estan en funcionament i només n'hi ha quatre de tancats (dos d'ells els del sector est que han estat atacats per un grup ultra).

"Ningú es podia imaginar que en un estat de l'Europa democràtica es pogués actuar amb aquesta violència i contundència", ha opinat l'alcaldessa que promet, a partir de demà, actuar amb la màxima "contundència" iniciant actuacions legals contra els responsables i els executors "d'aquesta violència injustificada". "No és acceptable i hem d'actuar contundentment", afegeix.

Això demà, perquè avui anima els gironins a mantenir-se "ferms i drets" per assegurar que el referèndum es manté.