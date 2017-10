La Policia Nacional irromp per la força al col·legi de Taialà i s'emporta una urna

La Policia Nacional irromp per la força al col·legi de Taialà i s'emporta una urna

L'escola de Taialà ha pogut esquivar l'actuació policial de primera hora del matí. A les 10:20, els responsables del col·legi electoral han avisat que els antiavalots de la Policia Nacional es dirigien cap al centre i han preparat l'operatiu per evitar que entressin. Cordons de voluntaris han bloquejat les entrades. Mentrestant, els responsables de les meses han amagat urnes i paperetes i han aturat la votació. Només ha quedat una urna a l'espai de votació, amagada sota unes jaquetes.



La policia ha aconseguit entrar al centre per una porta lateral després d'una càrrega. Han accedit a l'espai de votació entre els crits dels ciutadans que els han rebut amb un «Votarem!». L'escamot de més de 20 policies ha trobat l'urna en poc segons. També han localitzat gairebé totes les paperetes. Malgrat que la policia ha intentat negociar per aconseguir les tres urnes que faltaven, han desistit i han marxat cap a un altre punt. Han estat pocs minuts, en un ambient de tensió però pacífic. El regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, ha intentat fer de mitjancer.







La Policia s'obre pas a l'escola de Taialà i s'endú una urna #referendumCAT pic.twitter.com/tqmYB6a1ZH — Diari de Girona (@DiarideGirona) 1 d´octubre de 2017

A les 11.30 es reprenia la votació a Taialà amb una única mesa. Malgrat tot, esperen que la policia torni al llarg del dia.