El rector de la UdG s´enfronta a la policia

El rector de la Universitat, Sergi Bonet s'ha enfrontat a la Policia Nacional al barri de Sant Pau quan els agents pretenien carregar contra una jove al carrer Migdia de Girona.

Això ha succeït aquest matí quan els agents han carregat contra els veïns de la zona que volien entrar a votar el referèndum al col·legi muntat a la biblioteca Ernest Lluch de Girona.

El rector ha assegurat que l'actuació policial és un "atemptat absolut a la democràcia quan les forces de l'Estat impdeixen el dret fonamental de la gent a votar".

El rector finalment ha anat fins a Quart, on ha pogut votar. Ha explicat que havia intentat "anar a votar al centre cívic de Palau, on em tocava, però ha estat impossible perquè han arribat les forces policias, de la policia nacional. Han utilitzat la força per apartar a la gent. (€) Seguirem votant, a Quart o allà on sigui."