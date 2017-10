El Col·legi d'Advocats de Girona condemna la "inacceptable repressió policial"

La Junta de Govern de l'ens tancarà la seu i les sales de togues de Girona i Blanes i convoca una concentració aquest dimarts

ACN Girona La Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Girona condemna la "inacceptable repressió policial" perpetrada per la policia espanyola i la Guàrdia Civil aquest diumenge i ha anunciat que participarà a la vaga general convocada per aquest dimarts. L'ens "felicita" la ciutadania pel seu "comportament cívic i pacífic" durant la celebració del referèndum i rebutja les actuacions policials.

D'acord amb l'aturada general, tancarà la seu del col·legial i les sales de togues de Girona i Blanes. Mantindrà, en canvi, el funcionament dels Serveis d'Orientació Jurídic de Girona i Blanes com a serveis mínims. També convoca als advocats i advocades a participar en una concentració reivindicativa amb toga davant de la seu del col·legi a les dotze del migdia. Pel què fa a la suspensió de judicis, expliquen que no tenen constància de cap acord amb el TSJC ni les Juntes de Jutges i que, per tant, caldrà veure què disposa cada jutjat.