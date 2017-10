Un home intenta aturar el pas dels Bombers a Girona al crit d'"arriba España"

Una persona ha intentat aturar el pas dels vehicles dels Bombers de la Generalitat que aquest dilluns anaven cap a la concentració a la plaça del Vi de Girona per rebutjar la repressió policial durant el referèndum.

Mentre els cotxes i camions de Bombers circulaven per la Gran Via de Jaume I a l'altura de la Cambra de Comerç, un home gran se'ls ha posat a davant cridant que era feixista, "arriba España" i "no pasarán".

Després de parlar amb el conductor d'un dels vehicles, diversos vianants l'han aconseguit apartar del pas i han permès així que els Bombers continuessin per Jaume I i fins a arribar a la plaça del Vi, on han estat aclamats pels milers de persones que s'hi concentraven.