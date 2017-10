L'envestida de la policia viscuda des de dins

El vídeo mostra la irrupció violenta de la policia rebentant la porta del Col·legi Dalmau Carles de Girona, on van segrestar les urnes i va quedar tancat abans de les 12 del migdia com a punt de votació del referèndum. És un dels quatre punts de votació que van quedar inutilitzats al matí a la ciutat de Girona.

Amb la por posada al cos, els que estàvem a l'interior del col·legi vam viure diferents falses alarmes, fins que ja els teníem a sobre. I vam viure per uns minuts a l'infern. Una trentena de policies antiavalots, fortament armats, van colpejar sense miraments els ciutadans que protegien l'accés a la porta per la part exterior d'aquesta. Alguns van quedar contusionats de consideració.

Mentrestant, des de dins, vam amagar les urnes, cosa que resultaria finalment en va, i vam asseure agrupats a terra a la sala de votació, com donant-nos escalf els uns als altres, com un ramat condemnat a les portes del sacrifici. Vam començar a cantar "L'Estaca" i vam seguir amb consignes pacifistes com ara "Som gent de pau".

La contemplació de la porta esmicolant-se indefensa i l'entrada un rere l'altre d'una quinzena d'homes armats als qui no veies la cara, va deixar-nos completament desemparats i terroritzats. Sortosament a l'interior no van carregar, però vam haver de veure impotents com segrestaven les urnes carregades de paperetes que la gent d'un barri humil com Santa Eugènia havia dipositat, conjurant-se en la defensa del dret a la democràcia participativa.

La policia va marxar. La porta de l'escola va quedar destruïda. Havíem perdut les urnes plenes de vots. Ens vam dispersar per anar a donar suport a altres punts de votació. De sortida vam veure la frontissa del Güell ocupada de policies i furgonetes de policies. Estaven rebentant altres centres de votació. En aquells moments pensàvem que el referèndum no es podria dur a terme. No sabíem l'abast de la repressió. Va ser tota una sorpresa reconfortant escoltar al final de la jornada representants del Govern català anunciar que més de 2'2 milions de persones havien aconseguit votar. Semblava un miracle.