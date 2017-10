Un pare del col·legi Verd: «Els nens fan preguntes perquè no havien vist mai picar indiscriminadament com ahir»

Els alumnes que aquest dilluns al matí arribaven al col·legi Verd, s'han trobat la porta d'entrada esbotzada i amb cops encara visibles a la tanca. L'escola ha reprès les classes amb el suport de dos psicòlegs que han explicat als mestres com tractar amb els nens les càrregues policials que van tenir lloc al col·legi durant la celebració del referèndum. A més, alguns dels infants estaven a l'escola en el moment en què la policia espanyola va entrar i carregar. "Van estar al menjador tota l'estona i amb les persianes abaixades, fins que va entrar la policia i van dir als avis i nens que sortissin", ha explicat un dels pares, Albert Brea. Els alumnes, però, no paren de fer preguntes als pares. "Fan preguntes i no entenien res del que passava, no havien vist mai picar indiscriminadament com ho feien ahir", detalla un altre pare, Albert Poch.