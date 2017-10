Un policia al Col·legi Verd: "¿Las instrucciones son entrar a toda costa, o qué?"

La Policia Nacional va acabar entrant a cops de porra al Col·legi Verd per retirar les urnes. Ho va fer colpejant desenes de persones que protegien aquell col·legi electoral i després de rebre ordres directes. Ho demostra un vídeo que ha difós Televisió de Girona on es mostren imatges de la càmera d'un policia. Es pot escoltar la conversa entre un policia que està a les portes de l'escola i el seu superior. El primer li explica que hi ha molta gent, que fa estona que intenten entrar i que ho veu complicat. Però sembla que les ordres, que segons les imatges sembla donar Antonio Bragado, són entrar com sigui. "¿Las instrucciones, que son? ¿Entrar a toda costa, o qué?