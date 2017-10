La policia nacional colpeja un conductor a l'avinguda de França de Girona

Agents antidisturbis de la policia espanyola han colpejat un conductor que aquest dilluns a la tarda circulava pel pont de l'avinguda de França, a l'accés a Sant Ponç, pitant en protesta per l'1-O. Segons ha explicat un testimoni, per la mateixa via circulaven furgonetes dels antiavalots i diversos vehicles que feien sonar el clàxon per denunciar les càrregues policials.

Aleshores, quan el vehicles de l'home agredit s'ha apropat a una de les furgonetes, li han barrat el pas. De dins els vehicles policials han baixat diversos agents. Uns quants han colpejat el conductor, d'uns 40 anys, mentre la resta es dirigien als altres vehicles dient: "Qui reprimeix ara, no vull veure ni un mòbil o sinó us rebento". Fonts de la policia estatal asseguren que l'actuació ha estat "proporcionada" perquè els vehicles estaven perseguint i increpant el comboi policial.

Els fets han tingut lloc cap a un quart de tres de la tarda quan diversos conductors feien sonar els clàxons dels vehicles contra el comboi de la policia estatal. Un dels cotxes s'ha situat al carril del costat de les furgonetes de la policia i s'hi ha apropat, denunciant les càrregues de l'1-O.

Quan creuaven el pont de l'avinguda de França en direcció al Trueta, les furgonetes de les policia li han barrat el pas. Llavors, segons explica un testimoni, diversos agents han baixat dels vehicles i han colpejat el conductor, mentre la resta de cotxes feien sonar el clàxon per intentar aturar l'actuació.

Altres agents, segons la versió d'aquest testimoni, han passat cotxe per cotxe per intentar evitar que captessin imatges del moment. "Qui reprimeix ara? No vull veure ni un mòbil o sinó us rebento", assegura el testimoni que deien.

En aquell moment, ha arribat un cotxe no logotipat dels Mossos d'Esquadra. Un agent ha baixat i ha creuat unes paraules amb els policies espanyols, que han tornat a entrar a les furgonetes i han marxat.

Fonts de la policia estatal sostenen que es tracta d'una actuació "proporcionada" perquè el conductor estava perseguint i increpant els agents. A més, ressalten que el conductor s'ha encarat amb els agents i, tot i això, no l'han detingut