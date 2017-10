Sant Julià de Ramis bateja l'espai davant del pavelló com a Plaça de l'1 d'octubre

Sant Julià de Ramis bateja l'espai davant del pavelló com a Plaça de l'1 d'octubre

L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha convocat un ple extraordinari aquest dilluns on s'ha aprovat per unanimitat la condemna a la "brutalitat policial de l'Estat a Catalunya". La moció inclou set punts on destaca el que acorda que la plaça de davant del pavelló, el col·legi electoral d'aquest diumenge, passi a anomenar-se 'Plaça de l'1 d'Octubre'.

El ple també ha aprovat declarar el delegat del govern espanyol, Enric Millo, persona non grata al municipi. L'alcalde Marc Puigtió ha criticat Millo per les declaracions sobre la "proporcionalitat" de la repressió policial del diumenge. Puigtió ha considerat el ple extraordinari com la manera "de passar pàgina" dels fets de diumenge al poble i demana afrontar els temps que venen "amb optimisme". Sant Julià està comptabilitzant els desperfectes al pavelló municipal i vol que sigui l'administració espanyola qui en pagui les despeses.