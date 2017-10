Els bombers demanen perdó per no haver pogut protegir el Col·legi Verd

El Col·legi Verd va ser un dels punts de Girona on la Policia Nacional va carregar més durament contra els manifestants. Avui, unes 3.000 persones, s'hi han concentrat. Un dels moments més emotius ha estat l'arribada d'un grup de Bombers, que han estat ovacionats. Un d'ells es va enfilar a la tanca de l'escola i va demanar perdó per no ser-hi per protegir els centenars de persones que l'1-O van ser allà.