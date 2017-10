«No sóc independentista, però no puc quedar indiferent davant la violència»

«No sóc independentista, però no puc quedar indiferent davant la violència» Laura Fanals

L'Alejandro Planas de Palamós i la seva parella, de Banyoles van votar junts diumenge, ell 'no' i ella 'sí'. Avui es manifesten junts a la ciutat de Girona. Ell ho fa perquè tot i no ser independentista assegura que "no pot quedar indiferent davant la violència de diumenge".