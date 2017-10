«No sóc independentista, però no puc quedar indiferent davant la violència»

L'Alejandro Planas de Palamós i la seva parella, de Banyoles van votar junts diumenge, ell 'no' i ella 'sí'. Avui es manifesten junts a la ciutat de Girona. Ell ho fa perquè tot i no ser independentista assegura que "no pot quedar indiferent davant la violència de diumenge".



Al matí, l'Alejandro ja ha passat al per la concentració que s'ha fet davant la seu de la Generalitat a Girona. Amb la bandera espanyola al coll, milers de persones li han fet un passadís perquè es pogués acostar fins davant la seu del Govern català. Molts s'hi han acostat per abraçar-lo i felicitar-lo.





