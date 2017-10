Sarrià de Ter renovarà el passeig del Riu i el farà més naturalitzat

Dècades després del projecte de transformació de la zona del passeig del Riu a Sarrià de Baix, l'ajuntament de Sarrià de Ter ha decidit impulsar-ne la remodelació. El ple ha aprovat la modificació de crèdit que permetrà destinar els recursos necessaris a aquesta intervenció. La voluntat del consistori no és fer una acció de restauració sinó un canvi en l'entorn. El que es pretén es intervenir amb una filosofia diferent. En aquest sentit, s'ha treballat amb el Consorci del Ter per consensuar aquest projecte.

Fonamentalment, es vol canviar el tractament més urbà actual per un perfil d'un espai més naturalitzat. S'esponjaran els arbres , retirant els no autòctons, els bordons dels parterres i es canviarà l'espai de sauló per una zona verda i es configuraran també petits àmbits enjardinats.

Per altra banda, es mantindrà el vial de circulació per als cotxes alhora que es configurarà un camí verd específic per a les bicicletes. També es projecta ubicar-hi elements de lleure infantil i familiar.

Les intervencions es realitzaran en els propers mesos, amb l'objectiu de que estiguin llestes per a la primavera vinent. L'ajuntament considera que es feia molt necessari després de gran transformació d'aquesta zona. Amb tot, el que es pretén es tornar a impulsar un espai d'interès d'un punt de vista lúdic i pedagògic.