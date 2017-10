L'Ajuntament de Girona no assistirà a cap acte on hi hagi la Casa Reial o l'Estat

L'Ajuntament de Girona ha anunciat que no assistirà a cap acte on hi hagi representants de l'Estat -és a dir, subdelegació del Govern, Guàrdia Civil o Policia Nacional- ni de la Casa Reial, inclosa la Fundació Princesa de Girona. Després de la violència policial de diumenge passat contra les persones que intentaven votar en el referèndum i del discurs de dimarts del rei Felip VI, en què no donava peu a cap diàleg, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, considera que és una qüestió de "dignitat institucional".

Madrenas ha signat dos oficis. En el primer, recorda la "brutalitat" de les càrregues policials de diumenge, que van deixar 134 ferits a les comarques gironines. Per això, afirma que el consistori no convidarà ni el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, ni el subdelegat a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, ni ningú del seu equip ni de la Policia Nacional ni de la Guàrdia Civil als actes que organitzi l'Ajuntament. També anuncia que l'Ajuntament no assistirà a cap acte organitzat per aquestes institucions i no anirà a cap acte organitzat per tercers on hi participin.

En el segon ofici, Madrenas recorda el discurs de Felip VI en què no va condemnar en cap moment la "violència salvatge produïda per l'Estat a Catalunya". El fet que no fes referència als ferits i que "renunciés al paper de neutralitat política i econòmica a què està obligada la Corona" per defensar "propostes partidistes allunyades de la voluntat de cohesió d'un cap d'estat democràta" l'ha portat a decidir que no convidaran el rei d'Espanya ni cap representant de la Casa Reial als actes organitzats pel consistori, que no aniran a cap acte que organitzi aquesta institució i tampoc assistiran a activitats organitzades per tercers on hi hagi la Casa Reial o entitats vinculades, com la Fundació Princesa de Girona.