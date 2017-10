Sentit homenatge a les escoles i centres gironins afectats per les càrregues policials de l'1-O

Alguns hi portaven rams de flors, d´altres dibuixos, i uns tercers cartells amb missatges com «Som gent de pau» o «Aquí vam defensar la democràcia». Els successos de diumenge continuaven ben gravats a l'inventari de record dels gironins i la jornada d'ahir va servir també per curar algunes de les ferides que havien deixat les actuacions de la policia espanyola i la Guàrdia Civil.

Al CEIP Verd s'hi van arribar a reunir més de 3.000 persones i 2.000 més es van desplaçar paral·lelament fins a l'Escola Bruguera. Entre aplaudiments, mirades de complicitat i algunes llàgrimes van fer un exercici col·lectiu de suport envers els ferits i un altre de denúncia al que va ser per a ells «una clara vulneració dels drets».

A la Biblioteca Ernest Lluch també s'hi van congregar un bon nombre de persones, molts d´aquests, protagonistes que van viure de primera mà la càrrega policial del diumenge, una de les més matineres de la jornada i que es va tancar amb l´obtenció de les urnes que hi havia a dins de l´equipament.

La majoria d'assistents es reconeixien entre ells de vista, tot posant en comú les sensacions i sentiments que tenien dos dies després dels fets de l'1 d'octubre. La porta de la biblioteca municipal va quedar ben plena de memorials relacionats amb els fets del dia del referèndum i la trobada va culminar amb cançons, càntics i crits a favor de la Independència de Catalunya.