Adif inicia les obres per elevar les dues andanes de l´estació de Girona

Adif inicia les obres de millora a l'estació del tren convencional de Girona, que preveuen elevar les dues andanes per on circulen els trens. L'objectiu de l'actuació, pressupostada en 693.354 euros, és millorar l'accessibilitat a les entrades i sortides de passatgers dels combois. Els treballs s'havien licitat el maig de l'any 2015 per un total d'1.072.575 euros.

En concret, els treballs consistiran a apujar el nivell de les dues andanes 68 centímetres sobre el nivell del carril i en un tram de 200 metres. Aquesta és la mida estàndard, que s'ha considerat la més adient per tal de fer compatible l'entrada i sortida dels passatgers als vagons dels diferents trens que s'aturen a l'estació. Amb aquesta alçada es considera que no hi haurà els esglaons que de vegades dificulten un accés còmode. Es tracta d'un tipus d'actuació que s'ha fet en altres estacions, com per exemple a la de Figueres. Això suposarà també que s'haurà d'adaptar l'alçada de l'ascensor a la nova mida de l'andana per tal de no desquadrar-lo. També passarà el mateix amb les escales i amb les escales mecàniques.

A més, s'adequaran els accessos amb mesures de seguretat com una franja delimitada amb color groc. La línia marcarà el límit on s'han de col·locar els passatgers que esperen l'arribada d'un tren a les andanes.

També s'aprofitarà per col·locar una pavimentació nova amb formigó polit que s'adaptarà a les persones invidents, ja que els paviments s'adaptaran al sistema de senyalització que s'utilitza per exemple amb elements rugosos per avisar que s'està a prop del marge on hi ha les vies.

A més, es crearan zones de pas per a persones amb discapacitat visual mitjançant superfícies de reconeixement tàctil. En concret, hi haurà un sistema de guiatge del camí per apropar-se per exemple a l'ascensor sense haver de topar contra obstacles com bancs o papereres.

Quan es van licitar els treballs, des de l'organisme estatal es va explicar que les obres es faran durant les nits per tal d'intentar no afectar el servei de ferrocarril. A més a més, les tasques s'aniran fent per fases i per trams per tal de deixar suficient espai a les persones que esperen el tren o que en baixen. Les obres tindran una durada de sis mesos tenint en compte que l'inici estava previst que fos aquesta mateixa passada nit.

Aquesta actuació està cofinançada pel Mecanisme «Connectar Europa» (CEF).