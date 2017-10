El desè 'Shopp Out' solidari comença amb descomptes de fins el 70%

El 'Shopp Out' de la Fundació Ramon Noguera ha obert les portes aquest dijous per tal de recollir fons per a aquesta entitat que treballa amb persones que tenen discapacitat intel·lectual. Aquest mercat té descomptes de roba de primeres marques en un outlet amb finalitats solidàries ja que un 5% dels diners van a projectes de l'associació. La iniciativa arriba aquest octubre a la desena edició. Els seus promotors la van idear com un mecanisme per aconseguir més finançament. La iniciativa, que bategen com a "shopping social", compta amb el Girona FC com a padrí de l'edició d'enguany.

Fins diumenge, al recinte de la Fundació al polígon Mas Xirgu de Girona hi haurà les botigues però també espai per a nens i una xarxa wifi gratuïta. Una iniciativa que es complementa amb les furgonetes amb menjar 'foodtrucks' i diferents concerts. En les darreres edicions s'han superat els 40.000 visitants.

Els descomptes de fins al 70% en articles de roba, calçat, complements i productes de la llar són els principals al·licients del 'Shopp Out' de la Fundació Ramon Noguera. L'estrena de la desena edició s'ha fet amb un pastís per celebrar l'efemèride.

La directora gerent del Grup Fundació Ramon Noguera, Petita Perich, ha explicat que continuen buscant "nous reptes" per fer d'aquest mercat "una gran festa". Perich entén el 'Shopp Out' com "un esdeveniment de shopping social, líder i únic".

En aquesta edició, l'outlet social ha estat apadrinat pel Girona FC. Per aquesta raó, entre els que facin compres se sortejaran entrades per veure un partit de futbol, pilotes i banderins. L'objectiu de la Fundació Ramon Noguera és que els diners "donin a conèixer les persones a les quals representa l'entitat", segons Perich.

El Shopp Out ha consolidat la xifra dels 40.000 visitants en les seves darreres edicions. A banda de roba a bon preu i amb una contribució solidària, l'oferta es completa amb música, 'food trucks', espai per a nens o wifi gratuït. El mercat està obert de les deu del matí a les nou del vespre fins dissabte mentre que el diumenge obre de deu del matí a vuit del vespre.