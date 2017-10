La instagramer «Monstruo Espagueti» serà avui a Girona

Amb més de de 80.000 seguidors a les xarxes socials, Monstruo Espagueti l' alter ego d'Anastasia Bengoechea (1982), humorista gràfica i creativa, serà avui a CaixaForum Girona per trobar-se amb els seus seguidors per tenir-hi –com ella mateixa diu a Instargam– una charla loca. Serà a Girona a les vuit del vespre.

La visita d'aquesta famosa instagramer forma part de la programació de la temporada de Trobades amb... de l'Obra Social La Caixa, cicle destinat a potenciar la difusió de les últimes tendències artístiques a través de presentacions amb alguns dels creadors més destacats del moment.

Trobades amb... és una iniciativa que reuneix artistes i col·lectius tot al llarg de l'any perquè presentin els seus treballs i la seva trajectòria artística en un context original i trencador i que permeti al públic conèixer en primera persona i de forma pròxima i interactiva el procés de creació de les seves obres, els seus inicis i les vicissituds de la seva carrera.

Monstruo Espagueti és humorista gràfica i creativa. Al febrer de 2017 va publicar el seu darrer llibre, ¡Estás fatal! (Lunwerg). Ha col·laborat amb diversos mitjans i marques, com ara El País Tentaciones, Vogue, Nike, Audi i Perrier, i té més de 80.000 seguidors a les xarxes socials. El traç infantil de les seves vinyetes, la seva capacitat per retratar la vida moderna amb ironia i el seu humor mordaç no deixen indiferent a ningú.

El 9 d'octubre el cicle seguirà amb David Carabén, líder del grup Mishima.