El reivindicat espai cívic del Mercadal es posa en funcionament

El reivindicat espai cívic del Mercadal de Girona ja és una realitat. Després d´anys de debat sobre el lloc on s´havia d´ubicar el nou equipament i dels terminis, des de fa uns dies, l´edifici de la plaça Jordi de Sant Jordi que antigament havia estat la seu de la fundació de la UdG, ja té les portes obertes per a la gent gran i per a l´associació de veïns. El dilluns vinent està previst començar els cursos, pràcticament com a la resta d´espais municipals cívics que han començat el 2 d´octubre. En els espais previstos per poder-ho fer pràcticament només queda posar-hi ordre, connectar algun cable i passar-hi una mica de pintura.

La planta baixa conté, sobretot, dos grans espais. Un és el vestíbul on hi haurà punts d´internet i un espai de lectura amb sofàs, la premsa del dia i llibres. També hi haurà el bar. Ara els interessats ja poden consultar els diaris i es preveu que aviat arribin els sofàs. El bar es posarà en marxa tan bon punt acabin unes obres d´instal·lació. Gran part de les màquines procedeixein de l´antic local, al car­rer Grober. També hi ha una recepció on es poden fer consultes, rebre informació i inscriure´s a cursos. És una de les millores en el servei respecte a l´antic espai.

A banda del vestíbul, a la planta baixa hi ha la sala d´actes. Allà, de fet, hi ha «l´espai de convivència». Allà ahir hi havia moltes taules amb gent jugant a cartes i a dòmino i comentant les notícies dels darrers dies. Marta Combis, la directora del centre cívic del Barri Vell i de l´espai cívic del Mercadal, explica que es tracta d´un espai polivalent, on quan convingui es podran retirar les taules i cadires per fer activitats com ara espectacles i xerrades de les entitats del barri.

Al primer pis hi ha quatre sales. Dues, amb sortida d´aigua, serviran com a aules per fer tallers i classes. Una tercera és molt gran i s´ha generat tirant a terra una paret. Aquesta serà la «sala de cos», on s´aplegaran més de cinquanta persones per fer activitats com ara zumba, gimnàstica, balls en línia o ioga. Una quarta aula servirà per fer-hi classes d´informàtica.

Les activitats les impulsen sobretot l´Associació de Gent Gran del Barri Vell i el Mercadal i l´Associació de Veïns del Mercadal, amb la col·laboració de l´Ajuntament. També hi faran activitats les AMPA dels centre educatius del barri, l´Eiximenis i el Bruguera. L´edifici també té un despatx per l´associació de veïns i per la gent gran, magatzem i lavabos.

Des de l'any 2011, l´Ajuntament buscava un nou emplaçament als avis i veïns del Mercadal. La propietat del local del carrer Grober, L´Obra Social La Caixa, va manifestar la seva voluntat per recuperar l´espai, que tenia llogat a l´Ajuntament. Hi havien arribat fruit d'un trasllat del local de la plaça Poeta Marquina, quan el casal encara el gestionava directament La Caixa. L'Associació de Gent Gran a mobilitzar-se i l'any 2013 els socis del Casal van forçar un acord entre totes les parts per garantir que mentre no es trobava un nou espai seguirien al carrer Grober. La solució inicial era al Molí, però quan ja havien començat les obres de remodelació, l´empresa va aturar les obres. Llavors es va decidir apostar per l´edifici de la plaça Jordi de Sant Jordi.

Combis ha explicat que van voler mantenir les activitats fins a finals de juliol per no impedir el desenvolupament de les acvitiats i que per això el trasllat va començar més tard i això ha provocat que el nou espai hagi iniciat la seva programació uns dies tard.