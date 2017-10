Sarrià de Ter també vetarà la seva assistència als actes organitzats per la Casa Reial

L'equip de govern de Sarrià de Ter portarà al proper ple una moció per aprovar que cap representant municipal assisteixi "a títol institucional" a cap acte que organitzi la Casa Reial i els cossos de seguretat de l'Estat. L'acord va en la línia del que aquest dimecres va anunciar l'Ajuntament de Girona, que ha vetat la seva presència als actes municipals i tampoc assistirà als que ells organitzin. El document, com ja estan fent altres municipis, també proposa declarar persona non grata al delegat del govern espanyol, Enric Millo, i reclamar a les autoritat espanyoles que "demanin perdó pels danys als drets humans i materials infligits" durant l'1-O.

La moció, que s'abordarà a la sessió ordinària prevista per finals de mes, també vol mostrar la seva "solidaritat amb tots els ciutadans de Catalunya ferits i reprimits per les brutals càrregues policials de l'1-O". Especialment, remarca l'escrit, "als veïns de Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter afectats pels fets ocorreguts al pavelló municipal". D'altra banda, denuncia els actes vandàlics que han patit diversos municipis per "part d'aquells que no toleren les mobilitzacions a favor dels drets fonamentals, la democràcia i la dignitat".