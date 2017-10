Els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià assumeixen el control d'Agissa

Falta tan sols el vistiplau del jutge, però el control d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter S.A. (Agissa) per part dels ajuntaments ja és un fet. Els tres consistoris crearan un òrgan de gestió, on Girona assumirà el pes del dia a dia de l'empresa mixta amb la voluntat d'acordar totes les decisions per unanimitat amb els altres dos. Entre d'altres, arran de la intervenció judicial, els ajuntaments passen a controlar ara els comptes de la societat, els crèdits, el pla d'inversions o les tarifes de l'aigua. La part privada d'Agissa, Girona SA, en queda apartada del tot. Desapareix tant l'actual Consell d'Administració com la figura del conseller delegat, Xavier Ballell. Les funcions d'aquest últim se subdividiran i les assumiran un director tècnic i un altre de financer, tots dos personal de l'Ajuntament de Girona, que entraran a la societat en comissió de serveis.