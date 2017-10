Poden els arbres del parc de la Devesa per evitar la caiguda de branques per les Fires

Una màquina elevadora treballa aquests dies a l'interior del parc de la Devesa de Girona per retirar algunes branques que podrien caure en cas que fes molt de vent o perquè estan malaltes. Els operaris estan podant les parts altes dels plàtans en una zona on d'aquí a unes setmanes hi haurà les atraccions de les Fires de Sant Narcís.

La intervenció es va fent de forma periòdica per evitar qualsevol risc als usuaris del parc, com ara els vianants o les famílies que surten a passejar, els marxants, els clients o els esportistes. Es tracta d'«una gestió habitual per minimitzar el risc de la caiguda de branques seques», ha explicat el regidor de Paisatge i Hàbitat Natural, Narcís Sastre.

Fa just un any, l'enginyer encarregat de les tasques, Narcís Motjé, va explicar que s'havien retirat milers de branques i que les que quedaven havien de poder «aguantar una tramuntanada».

Les tasques duren al voltant de tres setmanes i s'ha començat per les zones més freqüentades, com l'espai de pícnic. Es van examinant tots els arbres, uns 2.350, un a un, sempre amb cura per no malmetre el plàtan.