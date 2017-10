Trenquen els vidres i roben en uns vint vehicles aparcats a tocar dels Maristes

Una vintena de vehicles que estaven aparcats a tocar de l'escola Maristes de Girona han estat saquejats. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal estan al cas dels fets i es busquen els autors, s'apunta que darrere hi ha delinqüència comuna.

En aquest espai, a tocar de les hortes, no és el primer cop que trenquen els vidres de vehicles per robar-hi però aquesta és una de les vegades que hi ha més vehicles afectats.

Els fets han sortit a la llum entre dimarts i dimecres, ja que és també quan van aparèixer diversos vehicles amb rodes punxades a diversos municipis gironins. Tot i això, fonts policials, asseguren que aquí a Girona en aquests vehicles de la zona del Güell no s'hi ha perpetrat un acte vandàlic, ja que no hi ha cap senyal que els ho faci pensar, sinó que presenten el modus operandi de la delinqüència comuna.

La majoria de vehicles presenten un vidre trencat amb un roc o quelcom similar. A dins encara s'hi poden veure alguns objectes personals però els lladres s'haurien emportat objectes de valor com ara navegadors, entre altres. La Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra estan recollint denúncies. Per aquells que encara no se n'han assabentat, com ahir es podia veure encara en molts vehicles, la Policia Municipal ha deixat un paper on se'ls avisa que han inspeccionat el seu cotxe i que s'aproximin fins a la comissaria local per tal de denunciar el robatori.

Des del cos policial, s'apunta que aquests vehicles van patir els robatoris durant la matinada de dissabte a diumenge.



Sorpresa dels veïns

Aquests robatoris van sorprendre ahir la gent del barri. Un d'ells es trobava a la zona dels Maristes ahir al matí. Miquel Quer viu a tocar de la zona on es van produir els robatoris a l'interior dels vehicles. Va explicar ahir que aquest aparcament de la zona comercial sí que es veritat que és un lloc apartat però que mai havia vist res de semblant. Ell creu que és molt probable que vingui derivat del tema polític, i que podria anar relacionat amb les punxades d'ahir. Aquesta possibilitat va ser negada ahir per la policia. A banda de Quer, els veïns ahir es mostraven molt sorpresos, perquè és un lloc on sempre aparquen molts de cotxes i on no és perillós ni tan sols de deixar-lo a la nit.

Tot i això, cal destacar que és una àrea on intermitentment hi ha robatoris d'aquesta tipologia i a vegades també danys en els retrovisors. Sovint s'hi pot veure alguns vidres a terra, fruit d'un robatori o d'algun acte vandàlic.