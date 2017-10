Comença l'asfaltatge de carrers de Girona

L'Ajuntament de Girona començarà dilluns la primera fase per a la millora de la pavimentació a diversos carrers de la ciutat previstos per aquest any. Les actuacions d'asfaltatge tindran lloc a diversos carrers de Girona fins al 19 d'octubre i es preveu que la segona fase es porti a terme a principis de novembre.

Les obres consistiran principalment en el reforç, el sanejament, el fresat i la pintura de l'asfalt de les zones on s'actuarà. La setmana vinent es començarà per la zona del Mas Devesa, el pont de Pedret i el carrer de la Universitat de Girona. També s'iniciaran els treballs d'obra civil al disseminat del Pont Major, unes tasques que duraran diverses setmanes.



Bandes reductores eliminades

Altres carrers on s'actuarà en aquesta primera fase són el carrer de la Costa Brava, el carrer de la Torre de Taialà i la carretera de Taialà (davant número 113). En la segona fase es treballarà als carrers del Riu Cardener, a l'avinguda de Lluís Pericot, el carrer de Reggio Emilia, al carrer del Doctor Pascual i Prats, al carrer de Santa Eugènia, al passatge del carrer de la Séquia Monar i al carrer de Carme Auguet. A banda de l'asfaltatge, es retiraran tres bandes reductores de velocitat al carrer Universitat de Girona.

La majoria de les obres duraran entre un i tres dies i suposaran talls puntuals als carrers per tal d'afectar «al mínim possible la mobilitat i el desplaçament habitual dels gironins i les gironines», ha explicat el tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, que ha afegit que «es tracta d'actuacions imprescindibles per tenir la via pública de la ciutat en unes condicions de manteniment i de seguretat òptimes».

Les obres de les dues fases tindran un cost total de 204.490 euros (IVA inclòs) i s'han adjudicat a l'empresa Agustí y Masoliver.