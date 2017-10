La Fira del Cistell omple el Barri Vell de Salt de visitants

La Fira del Cistell està omplint els carrers del Barri Vell de Salt al llarg d'aquest cap de setmana. Es tracta de la vintena edició d´un certamen consolidat, que s'ha inserit a la vida d'un casc antic que hi col·labora engalanant cases i carrers.

Hi ha més expositors que mai, un total de 68, procedents de diversos països europeus i activitats de tota mena que serveixen perquè els visitants no es limitin només a veure les obres dels estands. Aquest any, el país convidat és França.

Entre altres activitats, avui s'ha programat un taller familiar per fer cabanes de vímet, demostracions tècniques i metodologia cistellera francesa, una cercavila d´una coral i l´acabament de la tradicional peça gegant.