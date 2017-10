L´Espai Gironès acull els càstings per trobar 200 models

La quarta edició de l'Espai Model Fashion Show, del centre comercial Espai Gironès, s'ha estrenat amb una gran afluència de candidats per presentar les noves tendències de moda de tardor-hivern.

Els càstings van arrencar dimecres amb un centenar de participants. Per a l'edició d'aquest any l'Espai Gironès calcula que necessitarà 200 models per a les més de 50 botigues que participen a l'esdeveniment.

Els 200 models escollits lluiran les peces de roba de la nova temporada i participaran en les desfilades que tindran lloc els dies 12 (dia en què l'Espai Gironès estarà obert al públic), el divendres 13 i el dissabte 14 d'octubre.