Els tres punts del radar rotatiu es posen en marxa aquest mes i multaran al novembre

Els tres punts del radar rotatiu que es col·locaran a Girona es posaran previsiblement en funcionament a finals d'aquest mes però no començaran a sancionar fins unes setmanes després, ja al mes de novembre. N'hi haurà en un tram de l'avinguda Lluís Pericot, a la carretera de Barcelona i al pont de Fontajau. L'Ajuntament només disposarà d'un radar però hi haurà tres caixes i anirà canviant de lloc l'aparell periòdicament sense alertar d'on està col·locat cada cop. D'aquesta manera, el conductor no sabrà si passa per una caixa amb radar o buida.

Aquests dies s'està revisant i ajustant tot el programa informàtic que servirà perquè el radar faci les fotografies quan toqui. Es vol tenir l'aparell el màxim de precís fins i tot amb el marge d'error que es dona sempre a aquest sistema de control.

Posteriorment només quedarà col·locar les caixes. Fa uns mesos ja es va fer tota l'obra civil per col·locar-los als llocs seleccionats, fent-hi arribar l'electricitat i posant-hi el màstil que aguantarà les caixes.

La idea de l'Ajuntament, segons ha explicat el tinent d'alcaldia de Mobilitat, Via pública i Urbanisme, Joan Alcalà, és que un cop es posi en funcionament només tingui un caràcter informatiu. D'aquesta manera, els vehicles que passin pel punt on hi ha realment el control de velocitat i ho facin més ràpid del que permet la via, se'ls fotografiarà i se'ls enviarà una notificació advertint-los que han incorregut en una infracció i que properament l'aparell començarà a sancionar. Es tracta d'un tipus d'aparell que controlarà la velocitat de tots els carrils de la carretera, encara que sigui dos per banda, ja que és capaç de discriminar segons els diferents carrils.

En llocs amb alta accidentalitat

Els tres punts triats per l'Ajuntament són vies amples on s'ha comprovat que els conductors solen circular a una velocitat excessiva i s'ha constatat que hi solen haver accidents per aquest motiu. A més, són trams rectes on en molt d'espai no hi ha cap element viari que pugui obstaculitzar els vehicles, com podria ser una rotonda o allà on els semàfors, si estan sincronitzats, permeten circular recte trams llargs abans de trobar una interrupció.

Al pont de Fontajau, per exemple, hi ha carrils bici als laterals de la calçada i els ciclistes havien manifestat el perill que suposa la velocitat dels vehicles a motor tant a prop seu.

A l'avinguda Lluís Pericot, l'aparell estarà situat entre el pavelló de Palau-sacosta i la rotonda on es connecta amb el carrer del riu Cardener, que té forma ovalada i molts conductors tiren recte sense frenar. Els veïns s'han queixat sovint de la velocitat de pas dels vehicles, sobretot en el sentit que fa baixada.

El de la carretera Barcelona està situat en el tram comprès entre les cruïlles amb els carrers Segre i Cardener. La carretera Barcelona és pràcticament sempre el carrer on es produeixen més accidents segons les estadístiques anuals que facilita l'àrea de Seguretat cada any.