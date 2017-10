Els advocats gironins treballen en les querelles col·lectives per les càrregues de l'1-O

Els advocats voluntaris gironins han començat a recollir les denúncies que s'incorporaran a les querelles col·lectives per les càrregues de l'1-O. En total, se'n presentaran tres, que agruparan els casos de Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva. Els advocats demanen que tots aquells qui van patir la repressió policial ho denunciïn a través seu, ja que es personaran a la causa com a acusació particular.

Vestiran les querelles col·lectives amb els informes mèdics, les fotografies, els vídeos i els testimonis que puguin recollir. Entre aquest dilluns i dimecres a la tarda, el grup de voluntaris recollirà denúncies a la seu del Col·legi d'Advocats. Cops de porra, estrebades i violència contra tot i tothom és la tònica del què van viure els diferents gironins que s'han apropat fins al col·legi.