L'Arxiu de Girona publica documents enviats des del front de la Guerra Civil

L'Arxiu Municipal de Girona ha fet públics al web una sèrie de cartes i dibuixos escrits al front d'Aragó i Guadalajara durant la Guerra Civil. D'una banda hi ha les missives escrites la tardor del 1937 per Ferran Rahola i Auguet. De l'altra, els dibuixos fets, des del front de Guadalajara, per Pere Casellas i Cardoner. L'Arxiu proposa elaborar un "diàleg" entre les cartes i els dibuixos fets per Casellas i Rahola, que eren amics a la vida real. Els documents que ara surten a la llum pública formen part del fons que els néts de Carles Rahola van donar l'any passat a l'Arxiu Municipal de Girona.

Aquest organisme ha aprofitat la commemoració del Dia Mundial del Correu per "evocar el paper de la correspondència especialment en els moments de conflicte que separen famílies, amors i amistats". La proposta de l'ens inclou cinc dibuixos com "Consigna" o "Xacola" de Casellas, cinc cartes de Rahola escrites entre el 25 de setembre i el 16 d'octubre de 1937 i sis portades dels diaris 'Girona CNT' i 'L'Autonomista' per contextualitzar la resta de continguts.

