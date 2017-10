Atrapen quatre narcotraficants amb més de 37 quilos de marihuana a Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre suposats narcotraficants quan sortien d'un garatge de Girona on hi havia més de 37 quilos de marihuana. Segons informen els mossos, els arrestat com a autors d'un delicte contra la salut pública tenen entre 25 i 31 anys, són de nacionalitat espanyola i marroquina i veïns de Salt i Celrà (Gironès).

L'operació policial va tenir lloc cap a les nou de la nit de divendres passat quan el agents van tenir coneixement que en un grup de persones podia estar traficant amb drogues en un garatge de la ciutat. La policia es va dirigir al lloc. Quan la patrulla estava arribant, va observar com diverses persones sortien precipitadament del local i fugien corrents. Una d'elles va perdre pel camí un paquet que posteriorment es va comprovar que contenia marihuana premsada.

Els agents van reaccionar de manera ràpida i van poder interceptar a quatre sospitosos del grup. Durant l'escorcoll van trobar que un d'ells amagava un feix de bitllets entre la roba interior amb 12.180 euros.

Posteriorment, els mossos van comprovar que a dins el garatge hi havia un vehicle amb diverses bosses de substàncies estupefaents. A més, a terra van localitzar una balança de precisió i més bosses amb droga. En total hi havia 37,69 kg de marihuana.

En una taula d'una estança adjunta, els agents van trobar 131.660 euros, un llibreta amb diverses anotacions, una altra balança de precisió, una planxa per segellar bosses i diversos telèfons mòbils.

Arran de les troballes, els quatre homes van quedar detinguts per la seva presumpta relació amb un delicte de tràfic de drogues. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

Els detinguts, que no tenien antecedents, van passar el 9 d'octubre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona. Han sortit en llibertat provisional.