Els comerços gironins decidiran individualment si volen obrir el 12 d'octubre

Els comerços gironins decidiran a títol individual si volen obrir el proper 12 d'octubre com a mesura de protesta. Des de les associacions de comerciants han remarcat que no lideren cap iniciativa concreta i que alguns dels establiments els han mostrat la seva intenció d'obrir portes encara que la normativa els impediria fer-ho perquè aquest dia no forma part del calendari autoritzat. Es tracta de municipis com Olot, Torroella de Montgrí, Celrà, Cassà de la Selva, Banyoles o Riudellots de la Selva. Blanes i Figueres també estarien inclosos en aquest paquet de municipis que no tenen el 12-O con a festiu d'obertura però ambdues poblacions gaudeixen de la categoria de municipis turístics que els permet obrir igualment. Representants de la majoria d'entitats han explicat que no tenen comptabilitzada ni la xifra ni el seguiment que tindrà la protesta. En qualsevol cas, els han informat que fer-ho podria comportar sancions en cas de denúncia.

El calendari de festius amb obertura comercial autoritzada establert pel Departament d'Empresa i Coneixement estableix els vuit festius permesos als municipis catalans per aquest any. En el cas de les poblacions gironines de Banyoles, Blanes, Cassà de la Selva, Celrà (Gironès), Olot, Figueres, Riudellots de la Selva (Selva) i Torroella de Montgrí (Baix Empordà) el 12 d'octubre no està inclòs entre els autoritzats. Malgrat això, són diversos els comerços que han fet saber que tenen la intenció d'obrir com a mesura de protesta. Segons han explicat des de la majoria d'associacions que els agrupen, alguns els han comunicat la intenció d'aixecar persianes aquest dijous, tot i que no tenen xifres sobre la incidència. En el cas d'Olot, des de l'entitat (que agrupa uns 115 associats) expliquen que alguns tenen previst fer-ho i que hi ha "disparitat" d'intencions.

A Torroella, l'associació (ACTM) (que té com a socis pràcticament la meitat dels més de 200 establiments de la població) assegura que alguns els han manifestat que volen obrir i que des de l'entitat els han informat que fer-ho pot comportar sancions en cas que hi hagi una denúncia. En aquest municipi, es dona la particularitat que el nucli de l'Estartit, que es regula com a municipi turístic. Una característica que li permet obrir els festius de manera habitual.

El mateix passa amb Blanes o Figueres. En el primer cas, des de l'Associació de Botiguers de Blanes-Centre han detallat que tenen permís per a fer-ho precisament fins al 12 d'octubre i que calculen que ho faran més o menys els mateixos que acostumen a obrir els festius i diumenges. A Figueres, creuen que es donarà una situació similar i no tenen constància que, més enllà dels límits establerts per aquesta categoria, altres botigues s'hi vulguin adherir. El que sí que funcionarà amb normalitat serà el mercat setmanal que cada dijous es fa a la ciutat.

En el cas de Cassà de la Selva, on hi ha una setantena de comerços, des de l'associació remarquen que tres o quatre els han manifestat la seva intenció d'obrir portes el dijous.



Una decisió "lliure"

En cap cas, però, des de les diferents entitats que representen el sector s'ha liderat cap iniciativa similar a l'anunciada a Vic aquest dimarts. Des de l'Associació Vic Comerç van impulsar una enquesta on el 95% dels establiments van respondre que tenien intenció d'obrir. Per això, l'entitat recomana als comerciants obrir el proper 12-O, malgrat ser un dels festius que no es permet obrir ni per part de la Generalitat ni tampoc per l'Ajuntament de Vic. L'acció s'emmarca en un context de "protesta".

L'ACN ha intentat contactar amb les associacions de comerciants de Celrà, Riudellots de la Selva i Banyoles però no ha estat possible.