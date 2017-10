Demanen 11 anys de presó per intentar violar la seva exdona

El fiscal demana una pena d'onze anys de presó per a un acusat d'intentar violar la seva exdona en un pis de Vic i amenaçar-la de mort. El judici s'havia de celebrar a l'Audiència de Girona, però es va suspendre perquè l'home no es va presentar.

Els fets van tenir lloc el 7 de desembre del 2014. Aleshores, la parella, que havia mantingut una relació de disset anys, ja en feia dos que s'havia separat. Segons sosté el fiscal, la matinada del dia 7, l'acusat va entrar a l'habitació de la seva exdona i va intentar forçar-la a mantenir relacions sexuals en dues ocasions.

Com que ella s'hi va resistir, abans d'anar-se'n l'acusat la va amenaçar de matar-la si la veia amb un altre home. A més, aquell mateix dia també la va estar trucant dient-li que era «el seu marit» i reiterant les amenaces. A part de la pena de presó, el fiscal també sol·licita que el processat, que té antecedents per violència domèstica, no es pugui apropar a la seva exdona durant quinze anys. «Si vens a Vic, et mataré i si et trobo per Girona, et mataré igualment», li va dir en una altra de les amenaces.