Girona rep el discurs de Puigdemont entre la "decepció" i les ganes de buscar una solució pactada

De l'eufòria inicial quan el president del Govern, Carles Puigdemont, ha dit que Catalunya s'ha guanyat el dret a ser un estat independent, a la "decepció" o les ganes de buscar una solució pactada amb l'estat espanyol. Unes 5.000 persones, segons la Policia Municipal, han omplert la plaça del Vi de Girona per seguir la compareixença de Puigdemont al Parlament.

Els nervis inicials, amb el retard d'una hora per començar la sessió parlamentària, han donat pas als aplaudiments als membres del Govern i de la CUP, als xiulets als partits de l'oposició i a les proclames d'independència a mesura que avançava el discurs. Hi ha hagut un punt d'inflexió: quan Puigdemont ha demanat deixar en suspens la declaració d'independència i ha apel·lat al diàleg. "Ha estat una de freda i una de calenta", ha afirmat la portaveu de la plataforma unitària Girona Vota. Quan ha acabat la intervenció de Puigdemont i abans de començar la d'Inés Arrimadas (C's) bona part dels assistents han abandonat la plaça, on hi havia una pantalla gegant.

L'eufòria s'ha desfermat quan Puigdemont ha assegurat que Catalunya s'ha guanyat el dret a ser un estat independent i ha explicitat la voluntat d'aplicar els resultats del referèndum. Han estat uns segons d'aplaudiments i càntics a favor de la independència. Ben aviat, però, han donat pas a cares llargues i decepció entre bona part dels assistents quan el president ha proposat suspendre els efectes de l independència per mediar.

En aquest punt, la majoria dels assistents han optat per marxar de la plaça del Vi. "Una de freda i una de calenta, ha estat això, no tinc més paraules", ha afirmat Sandra Casado, portaveu de la plataforma unitària que aplega entitats i partits independentistes Girona Vota. "A nivell personal esperava més però com a Girona Vota entenc que és la base que tenim i hem de treballar amb això", ha afegit.

Un altres membres de la plataforma, Joan Sibill, ha explicat que a nivell personal esperava "una declaració formal d'independència" i confia que "en els pròxims dies o setmanes sigui així". "Suposo que hi ha hagut molta pressió i els seus motius deu tenir", ha dit.



Declaració d'independència: "El poble demana que hi hagi independència"

Més explícita ha estat Clàudia Vall, una jove que ha seguit la compareixença des de primera fila. "Penso que s'ha fet caca, penso que hauria d'haver declarat la independència", ha afirmat i qualifica de "baixon" la decisió adoptada pel president. "Hem de seguir igual, defensant allò volem perquè el poble demana que hi hagi independència", ha opinat.

Durant les mobilitzacions de la setmana del referèndum, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) de la UdG va convocar manifestacions. La seva portaveu, Maria Cabra, ha afirmat que estava "molt emocionada" però aquest sentiment s'ha convertit en "tristor i decepció". "Les portes del diàleg estan totalment tancades i estan allargant el procés, l'angoixa i el patiment dels catalans que portem setmanes lluitant", ha lamentat.

Una mica més optimista era Lluís Maria Bonet, potser per una qüestió d'edat. "M'ha semblat un discurs coherent i amb una conclusió que hi puc estar d'acord però entenc que és molt raonada, no estic decebut, jo m'ho esperava", ha dit. Ara es pot parlar i dialogar i arribar a acords però sempre cal ser i reconèixer l'altra part per al diàleg com un igual capaç de prendre decisions", ha conclòs.