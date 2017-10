La Catosfera posa l'accent en la comunicació i la «intoxicació» digital

La Catosfera 2017, el punt de trobada de la Internet catalana, posarà l'accent en la comunicació i la "intoxicació" digital. Les jornades, ponències i debats analitzaran com els mitjans i usuaris distingeixen i digereixen "l'excés d'informació" que els arriba per les xarxes, com explica el director de la Catosfera, Joan Camp. L'actualitat mana i, en aquesta edició, el procés d'independència tindrà un clar protagonisme. Mònica Terribas, Antoni Bassas, David Fernández, Salvador Alsius, Toni Aira o la 'community manager' dels Mossos d'Esquadra (que parlarà sobre la informació dels atemptats) seran a Girona entre els dies 20 i 21 d'octubre. Aquest any, la Catosfera canvia d'escenari i se celebrarà a l'auditori Josep Irla de la Delegació del Govern.

Les jornades de la Catosfera s'estructuren al voltant d'un cicle de debats amb l'objectiu d'aprofundir sobre les novetats tecnològiques i el món d'Internet. Se celebren des del 2008 i aquest any, per tercer cop, es faran a Girona. El fil conductor d'aquesta edició, que tindrà lloc d'aquí a dos caps de setmana, serà la comunicació digital.

Els debats i ponències giraran, sobretot, al voltant d'Internet i les xarxes socials, com han canviat la manera que té la ciutadania d'informar-se i els perills d'aquesta "intoxicació digital". "Aquestes setmanes més que mai rebem una allau de missatges, tuits i vídeos que ens poden distorsionar la percepció real; volem parlar sobre com distingim tot aquest excés d'informació", concreta Camp.

Entre divendres i dissabte, se celebraran fins a set ponències i taules rodones. Hi participaran periodistes com Mònica Terribas i Antoni Bassas; els directors de comunicació del PDeCAT i ERC, Toni Aira i Carles Foguet; David Fernández de la CUP; el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, i el de Mediapro, Jaume Roures.



Periodisme, xarxes i política

La Catosfera 2017 debatrà, entre d'altres, sobre els reptes del periodisme a l'era de la "intoxicació", sobre els mitjans que neixen i creixen en l'entorn digital o sobre el paper que juguen les xarxes socials com a àgora política. I com que l'actualitat mana, el procés d'independència hi tindrà un paper destacat. "Vivim en un tsunami on el món digital hi ha jugat un paper important", precisa el director de la Catosfera.

Les jornades, però, també tractaran sobre com es pot construir una comunicació efectiva a la xarxa. I aquí, la Catosfera 2017 aportarà tres casos d'èxit. El d'una institució (els Mossos d'Esquadra i els atemptats de Barcelona), el d'una empresa (Moritz) i el d'una experiència personal (Bernat Castro, tuitaire i assessor en comunicació).

Seguint l'estela de l'any passat, la Catosfera 2017 també s'obrirà als estudiants de secundària. Serà divendres al matí, quan alumnes d'instituts de la ciutat rebran un taller sobre arts visuals i programació.

L'alcaldessa de Girona, parafrasejant el president de la Generalitat, ha subratllat que la Catosfera és l'exemple de com "no es poden posar portes al camp". Madrenas ha destacat que les jornades permetran copsar "la importància d'Internet, les xarxes socials, la informació i la comunicació".

"Precisament, si vam poder dur a terme el referèndum, ha estat gràcies a això", ha afirmat. "I la Catosfera ajuda, en aquest sentit, també a construir estructures d'estat", ha conclòs.