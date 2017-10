Madrenas diu que ahir es va viure «un moment d´èpica a la catalana»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, assegura que el discurs del president de la Generalitat va ser "un moment d'èpica a la catalana" marcat per "un coratge i una valentia inusuals, però també amb una gran mostra de seny i rigor". L'alcaldessa diu que deixar en suspens la declaració d'independència i apel·lar al diàleg ha permès que el país, que ja va commoure l'opinió pública l'1-O, s'hagi guanyat també les institucions internacionals. "Estic convençuda que ara, més que mai, tenim a tocar dels dits aconseguir la República; perquè no es tracta només de declarar-la, cosa que ja s'ha fet, sinó també de viure com un país independent", ha dit Madrenas. D'altra banda, l'alcaldessa també veu "superats" els gestos simbòlics de treballar aquest 12 d'octubre o retirar la 'rojigualda' de la façana de l'Ajuntament. "Ara ja ens trobem deu estadis més enllà", assegura.